www.globallookpress.com/Dirk Zengel/Keystone Press Agency Сыновья командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, известного под позывным Мадьяр, покинули Украину пока действовал запрет для мужчин мобилизационного возраста.
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