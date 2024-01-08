В Новосибирске при температуре -37 градусов испытали беспилотник Кор-112

Летательный аппарат имеет базовую массу 21,5 килограмма и может взлетать в любых условиях.В Новосибирске испытали беспилотный летательный аппарат Кор-112, созданный сотрудниками местной компании "Опытно-конструкторское бюро".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии