Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 121 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    А где деньги которые платят ТЭКу за содержание сетей? Как всегда распилили? Вот пусть СКР и расследует это."Уволить всех! На...
  • Nina Pudikova
    Несчастная - злоба душит!"Русский народ ук...
  • Галина 123
    Распродали все частникам, вот теперь народ расхлебывает. А частнику что, деньги за отопление брал и ничего больше не ..."Вырубилось всё 3...

В Новосибирске при температуре -37 градусов испытали беспилотник Кор-112

В Новосибирске при температуре -37 градусов испытали беспилотник Кор-112

Летательный аппарат имеет базовую массу 21,5 килограмма и может взлетать в любых условиях.В Новосибирске испытали беспилотный летательный аппарат Кор-112, созданный сотрудниками местной компании "Опытно-конструкторское бюро".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх