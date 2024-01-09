Автоэксперт Рузанов: зимой дистанцию между автомобилями следует увеличить

В связи с активизацией зимних условий на дорогах, технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов поделился советами о безопасном вождении в условиях снегопада и гололеда в интервью для газеты «Известия».
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