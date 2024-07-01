Те, у кого была тройка по химии в школе, когда читают состав продукта, вообще не понимают, о чем идет речь

Знакомство в интернете: Он: - Я маленький, толстый, лысый, в очках, но есть крутая BMW. и дом на море! Она: - Ничего, главное душа! Когда жена сказала мужу, что купила новые сапоги: кожаные, коричневые и с пряжкой, он и не подозревал, что это.
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