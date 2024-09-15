Посол России провел переговоры с главой парламента Ливии

Двустороннее межпарламентское сотрудничество и перспективы политического процесса в Ливии обсудили посол России в Ливии Айдар Аганин и спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех, 12 сентября сообщает пресс-служба МИД России.
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