Фронт в Курской области рухнул. Армия России прорвалась под Суджей, всё может решиться крайне скоро"Военкоры Русской Весны" выяснили, что армия России совершила мощный прорыв на Курском направлении.
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