В ХМАО появились новые льготы для жителей региона

Власти ХМАО установили новые льготы для жителей региона. Дополнительные меры поддержки коснутся семей с детьми, участников СВО и пенсионеров, сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в своем telegram-канале.
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