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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вашингтон» вышел в плей-офф в 15 из 19 сезонов с Овечкиным в составе. Только «Питтсбург» чаще попадал туда за этот период

«Кэпиталс» обыграли «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ и заняли 2-е место в зоне wild card.

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