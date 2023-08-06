Отметим, что ситуация вокруг ЧВК "Вагнер" всё обрастает слухами. Об этом пишет Царьград. В Европе гадают, куда же рванут "оркестранты" на этот раз.
Условие названо: Слова основателя "Вагнера" до ужаса напугали Польшу
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Терентьев
Никакое НАТО не впишется за Польшу - иностранные наемники, наоборот, убегают из зоны боевых действий - это им не в Ираке......Поняли сучьи дети, что легкая прогулка не получилась..............Представляю какой кипишь поднимется, если 25000 вагнеровцев просочатся двойками - тройками в Польшу и начнут крушить по ночам все на своем пути ...
Ответить
15 час.
Лариса Абросимова
Пшеки довыеживаются, до времен, когда вся Россия станет Вагнером
Ответить
14 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Похоже уже своим перемещением из России в Белоруссию ЧВК "Вагнер" таки заставила сидеть поляков на опе ровно, а не рваться в западную Украину, чтобы под шумок оттяпать кусок украинской территории...
Ответить
9 час.
Свежие комментарии