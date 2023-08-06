Условие названо: Слова основателя "Вагнера" до ужаса напугали Польшу

Владимир Терентьев

Никакое НАТО не впишется за Польшу - иностранные наемники, наоборот, убегают из зоны боевых действий - это им не в Ираке......Поняли сучьи дети, что легкая прогулка не получилась..............Представляю какой кипишь поднимется, если 25000 вагнеровцев просочатся двойками - тройками в Польшу и начнут крушить по ночам все на своем пути ...