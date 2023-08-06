На пульсе времени

2 406 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vasily Golov
    Ленин начал,Брежнев закончил развращать украинцев.Взял,не спросил.отдал ряд областей РСФСР.Бесплатно. Хрущев решил по...Свободные люди и ...
  • Александр Бурачевский
    "Вот поэтому рагули так ненавидят Ленина и сносят ему памятники. Именно за эту цитату".  - Но откуда они знают, что э...Свободные люди и ...
  • Владимир Терентьев
    Враг должен быть уничтожен. Приполз ти будет некому. Всё достанется победителю. Поэтому, США, Европа и т д должны зад...«Враг должен прип...

Условие названо: Слова основателя "Вагнера" до ужаса напугали Польшу

Условие названо: Слова основателя "Вагнера" до ужаса напугали Польшу

Отметим, что ситуация вокруг ЧВК "Вагнер" всё обрастает слухами. Об этом пишет Царьград. В Европе гадают, куда же рванут "оркестранты" на этот раз.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Терентьев
Никакое НАТО не впишется за Польшу - иностранные наемники, наоборот, убегают из зоны боевых действий - это им не в Ираке......Поняли сучьи дети, что легкая прогулка не получилась..............Представляю какой кипишь поднимется, если 25000 вагнеровцев просочатся двойками - тройками в Польшу и начнут крушить по ночам  все на своем пути ...
Ответить
15 час.
Лариса Абросимова
Пшеки довыеживаются, до времен, когда вся Россия станет Вагнером
Ответить
14 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ  Похоже уже своим перемещением из России в Белоруссию ЧВК &quot;Вагнер&quot; таки заставила сидеть поляков на  опе ровно, а не рваться в западную Украину, чтобы под шумок оттяпать кусок украинской территории...
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх