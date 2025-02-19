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Царьград

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"Надо отдать должное": Враг остановил прорыв у Покровска. В русские войска вернулась главная проблема - военкор

"Надо отдать должное": Враг остановил прорыв у Покровска. В русские войска вернулась главная проблема - военкор

Противник продолжает серьёзно огрызаться на Донецком фронте, контратакуя и, как сообщил военкор Котенок, остановив наш натиск у Покровска.

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Комментарии
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Геннадий Свешников
Ситуация очень сложная,а не рыхлая-это.пашня быть нежной как и жёсткой на поле боя,но не рыхлой.
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