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В Reuters выяснили, сколько средств ФРГ выделит Украине в 2025 году

В Reuters выяснили, сколько средств ФРГ выделит Украине в 2025 году

Германия в следующем году выделит на помощь Украине четыре миллиарда евроАгентство Reuters узнало, что на 2025 год Германия запланировала выделить Украине в два раза меньше, чем в этом году.

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