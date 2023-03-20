«Присвоили фальшивый ярлык». Почему в Грузии отказались от закона об иноагентах

Третий день в Тбилиси продолжаются столкновения демонстрантов с правоохранителями. Причина — недовольство граждан законопроектом об иноагентах, задача которого создать реестр НКО, СМИ и субъектов, которые получают финансирование из-за рубежа.
Третий день в Тбилиси продолжаются столкновения демонстрантов с правоохранителями. Причина — недовольство граждан законопроектом об иноагентах, задача которого создать реестр НКО, СМИ и субъектов, которые получают финансирование из-за рубежа.
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