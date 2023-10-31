Армия России с боями прорвалась к Авдеевскому коксохиму (КАРТА)

Украинские военные аналитики публикуют новую карту обстановки у Авдеевского коксохимического завода с выделенным красным и серым последних успехов ВС РФ — противник признаёт, что Авдеевский террикон под полным контролем наших войск, и они зашли на окраины промзоны.
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