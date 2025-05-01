Что такое инсулинорезистентность и как её лечить

Это состояние часто бывает незаметным. Хотя ведёт к катастрофическим последствиям. Что такое инсулинорезистентность Инсулинорезистентностью называют состояние, при котором клетки тела теряют чувствительность к гормону инсулину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии