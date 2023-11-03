Бабушка погибшего ребенка блогера Лютого: внука кормили из шприца

Мать младенца, погибшего в Сочи от истощения, кормила его из шприца с неизвестным содержимым. Об этом сообщила бабушка ребенка, мать блогера Максима Лютого Нелли Фликман во время заседания в Лазаревском районном суде Краснодарского края, ее слова привело РИА «Новости».
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