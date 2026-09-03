Лавров назвал самоунижением Европы ситуацию с «Северными потоками»

То, как в Европе простили подрыв «Северных потоков», это самоунижение. Об этом 3 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме.
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