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Якубович раскрыл самый неприятный факт о "Поле чудес"

Якубович раскрыл самый неприятный факт о "Поле чудес"

Бессменный ведущий капитал-шоу "Поле чудес" Леонид Якубович у руля барабана уже больше тридцати лет. За такой срок люди приходили и уходили, менялась сетка телевещания – а сам шоумен стоит, как скала, с конца  XX века, и до сих пор радует зрителей.

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