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Кристиан Хорнер сравнил Ферстаппена с Сенной и Простом: «Макс стремительно присоединяется к этой группе»

При этом руководитель «Ред Булл» признал, что проводить параллели между пилотами, которых разделяют десятилетия, тяжело.

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