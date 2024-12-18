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Всё жгут, а заодно и греются: в Абхазии начался народный «бунт» против майнеров

Всё жгут, а заодно и греются: в Абхазии начался народный «бунт» против майнеров

БлокнотРУ В Абхазии становится горячо, но только не в домах, а в головах. Недовольные хронической нехваткой электроэнергии и вялой борьбой полицейских с майнерами, которые «сжирают» львиную долю электричества, люди сами взялись за дело.

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Комментарии
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Агрофена Иванова
То ли ещё будет ,,,,,😱🤪🤪🤪
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12 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти.
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11 час.
ВВ
Владимир Витковский
... нищеброды еще и хрюкают против РОССИИ?!
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1 час.

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