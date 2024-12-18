Всё жгут, а заодно и греются: в Абхазии начался народный «бунт» против майнеров

ВУ

Варлам Устрялов

Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти.