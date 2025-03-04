Лукашенко заявил, что Россия начала СВО не только из-за угрозы расширения НАТО

Решение России о начале специальной военной операции (СВО) на Украине было обусловлено не только продвижением Североатлантического альянса на восток, но и появлением серьезных угроз, исходящих от украинской территории.
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