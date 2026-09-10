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«Зачем нам эти ракеты?» Из-за кого Россия теряет Сербию

«Зачем нам эти ракеты?» Из-за кого Россия теряет Сербию

Для России падение власти Александра Вучича может быть выгоднее, чем ее сохранение. Сербский политик Мирослав Парович рассказывает RTVI, почему российской стороне было бы выгоднее поддержать оппозицию на грядущих выборах.

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