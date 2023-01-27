БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Западные эксперты: Русские с Украиной покончат — и куда потом девать эти снаряды?

Западные эксперты: Русские с Украиной покончат — и куда потом девать эти снаряды?

Пентагон не очень стремится к увеличению выпуска боеприпасов для укровермахта, поскольку не верит в перемогу Киева Александр Ситников На фото: встреча контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии (Фото: AP/TAСС) Не успели главы оборонных ведомств НАТО разъехаться по домам после тусовки под названием «Рамштайн-8», как министр обороны неньки Резников уже анонсировал девятую встречу так называемой «Контактной группы по вопросам обороны Украины».

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