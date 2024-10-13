Организатор боя между Бетербиевым и Биволом счел его результат несправедливым

Турки Аль аш-Шейх счел несправедливой победу Бетербиева над Биволом Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх оценил результат боя между российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.
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