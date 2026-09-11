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Аргументы и Факты

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Учёные выявили новый механизм влияния кофеина на старение клеток

Учёные выявили новый механизм влияния кофеина на старение клеток

Кофеин способен влиять на процессы клеточного старения через активацию фермента AMPK, выяснили специалисты Центра молекулярной клеточной биологии Лондонского университета королевы Марии, пишет RuNews24 со ссылкой на результаты работы в журнале Microbial Cell.

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