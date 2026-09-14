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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Спартак Гогниев: «Семак – очень гибкий тренер, его замены, как правило, меняют игру. У него всегда есть план А, B, С»

Бывший тренер «Алании» Спартак Гогниев оценил работу коллеги из «Зенита» Сергея Семака . – За кем вам по-тренерски интересно следить в РПЛ? – Очень нравится Семак.

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