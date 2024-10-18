Губернатор Хабаровского края договорился о поддержке со стороны федеральных властей в сфере транспорта и жилищного строительства

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провел встречу с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным, на которой обсудил актуальные вопросы социально-экономического развития региона.
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