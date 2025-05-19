Следы доисторического цунами выявлены в янтаре

Свидетельство доисторического цунами в Японии времен динозавров было выявлено в янтаре. Образцы с характерными деформациями говорят о том, что деревья и растительные остатки были быстро унесены в океан примерно 115 млн лет назад.
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