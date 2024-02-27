Такер Карлсон обвинил власти США в сливе информации о встрече со Сноуденом

Американский журналист Такер Карлсон высказал обвинения в адрес правительства США за утечку информации о его встрече с бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом в России во время эфира подкаста.
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