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Такер Карлсон обвинил власти США в сливе информации о встрече со Сноуденом

Такер Карлсон обвинил власти США в сливе информации о встрече со Сноуденом

Американский журналист Такер Карлсон высказал обвинения в адрес правительства США за утечку информации о его встрече с бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом в России во время эфира подкаста.

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