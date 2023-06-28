Военное обозрение

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После нескольких дней относительного затишья противник снова попытался прорвать оборону российских сил на Запорожском направлении

После нескольких дней относительного затишья противник снова попытался прорвать оборону российских сил на Запорожском направлении

Относительное затишье на Запорожском направлении, длившееся несколько дней закончилось, подтянув резервы ВСУ снова перешли к активным действиям.

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