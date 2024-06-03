Стали известны подробности гибели полицейского под Читой

Подробности гибели сотрудника полиции сообщили в Telegram-канале «Полиция Забайкалья».Вечером 2 июня участковому уполномоченному ОМВД России по Читинскому району Николаю Бизяеву поступило сообщение о семейном скандале в селе Смоленка.
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