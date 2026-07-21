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РИА Новый день

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В Аркаиме на фестивале исторической реконструкции будут сражаться на мечах, делать каменные орудия и чеканить медные украшения

В Аркаиме на фестивале исторической реконструкции будут сражаться на мечах, делать каменные орудия и чеканить медные украшения

С 24 по 26 июля в музее-заповеднике Аркаим пройдет 10-й фестиваль исторической реконструкции. В программе праздника – выступления реконструкторов, экспериментальные площадки, концерты, перфомансы и ярмарка мастеров.

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