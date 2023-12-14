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Российский генерал предсказал начало «стратегической военно-космической операции» ВС РФ на Украине

Российский генерал предсказал начало «стратегической военно-космической операции» ВС РФ на Украине

Россия не собирается останавливать СВО на Украине. Об этом сообщил генерал-лейтенант запаса, член комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Гурулев, намекнув в эфире программы «60 минут» телеканала «Россия 1» на возможное скорое расширение усилий Москвы в ходе идущей кампании.

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