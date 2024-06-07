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Как точка роста экономики превратилась в арену разборок

Как точка роста экономики превратилась в арену разборок

Громкие скандалы, связанные с уголовными делами в отношении руководства Промышленно-логистического парка (ПЛП) и Агентства инвестиционного развития (АИР), сотрясают Новосибирскую область последнюю неделю.

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