Русская весна

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Зеленский отдаёт западные территории: что в конечном итоге останется от Украины?

Зеленский отдаёт западные территории: что в конечном итоге останется от Украины?

Во вторник Владимир Зеленский выступил на срочном заседании лидеров стран «Большой семерки», которое было созвано по инициативе канцлера Германии Олафа Шольца на фоне российских ударов по пунктам управления, украинской инфраструктуре и связи.

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