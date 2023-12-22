Горожанам напомнили о продлении абонементов на парковки со шлагбаумом на январь

Москвичи могут продлить абонемент на парковку со шлагбаумом. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в Правительстве города, руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
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