На станции метро «Юго-Западная» в Петербурге монтируют потолочные панели

Они выполнены из алюминия и дополнены светильниками В кассовом зале вестибюля станции «Юго-Западная» строящейся Красносельско-Калининской линии Петербургского метрополитена продолжается монтаж потолочных сотовых панелей из алюминия и светильников, рассказали в телеграм-канале «Подземник».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии