На станции метро «Юго-Западная» в Петербурге монтируют потолочные панели

Они выполнены из алюминия и дополнены светильниками В кассовом зале вестибюля станции «Юго-Западная» строящейся Красносельско-Калининской линии Петербургского метрополитена продолжается монтаж потолочных сотовых панелей из алюминия и светильников, рассказали в телеграм-канале «Подземник».