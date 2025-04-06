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Петербургский дневник

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На станции метро «Юго-Западная» в Петербурге монтируют потолочные панели

На станции метро «Юго-Западная» в Петербурге монтируют потолочные панели

Они выполнены из алюминия и дополнены светильниками В кассовом зале вестибюля станции «Юго-Западная» строящейся Красносельско-Калининской линии Петербургского метрополитена продолжается монтаж потолочных сотовых панелей из алюминия и светильников, рассказали в телеграм-канале «Подземник».

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