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Политика как она есть

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Глава ГУР Буданов предупредил об угрозе существованию Украины

Глава ГУР Буданов предупредил об угрозе существованию Украины

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) предупредил об угрозе существованию Украины в случае, если мирные переговоры не начнутся до лета.

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