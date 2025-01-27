Глава ГУР Буданов предупредил об угрозе существованию Украины

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) предупредил об угрозе существованию Украины в случае, если мирные переговоры не начнутся до лета.
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