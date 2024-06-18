США требуют от Украины победить в конфликте с Россией для вступления в НАТО

Вашингтон, 17 июня. Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома, заявил, что Украине необходимо выиграть конфликт с Россией, чтобы иметь шанс вступить в Организацию Североатлантического договора (НАТО).