Нейросеть скрестила ЛуАЗ с сороконожкой? Нет, это реальность!

«За рулем» обнаружил на автомобильных классифайдах очередной сумасшедший экземпляр. Отдаленно напоминающий ЛуАЗ Волынь (а именно эта машина лежит в основе «монстра») снегоболотоход Торос выставлен на продажу за 1 997 000 рублей.
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