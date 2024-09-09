Провал атаки ВСУ на Курскую область может вылиться в серьезное недовольство действиями украинского лидера Владимира Зеленского на Украине, в стране уже многие крайне разочарованы его шагами во время контрнаступления в прошлом году и провала на фронте зимой 2023 и 20234 годов.
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