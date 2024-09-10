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Девушка, вывезенная в Италию Надеждой Фратти, найдена спустя 27 лет

Девушка, вывезенная в Италию Надеждой Фратти, найдена спустя 27 лет

Андрей Малахов уже несколько месяцев проводит расследование дела Надежды Фратти, которая в 90-х годах незаконно вывезла в Италию 1260 детей.

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