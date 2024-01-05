«Краснодар» объявил о трансфере полузащитника сборной Колумбии Кастаньо

«Краснодар» подписал полузащитника сборной Колумбии и мексиканского «Крус Асуля» Кевина Кастаньо. Как сообщается в Telegram-канале «быков», 23-летний колумбиец присоединится к команде на сборе в Дубае, где подпишет личный контракт после медицинского обследования.
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