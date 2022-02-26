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По данным Народной милиции ДНР, сегодня республика взяла под свой контроль еще 12...

По данным Народной милиции ДНР, сегодня республика взяла под свой контроль еще 12...

По данным Народной милиции ДНР, сегодня республика взяла под свой контроль еще 12 населенных пунктов: Николаевка, Новогнатока, Богдановка, Трудовское, Васильевка, Рыбинское, Старогнатовка, Чичерино, Прохоровка, Андреевка, Павлополь и Пищевик.

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