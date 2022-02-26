По данным Народной милиции ДНР, сегодня республика взяла под свой контроль еще 12 населенных пунктов: Николаевка, Новогнатока, Богдановка, Трудовское, Васильевка, Рыбинское, Старогнатовка, Чичерино, Прохоровка, Андреевка, Павлополь и Пищевик.