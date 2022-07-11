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Эксперт Лизан рассказал о том, как ЕС уничтожает мир, который создавал

Эксперт Лизан рассказал о том, как ЕС уничтожает мир, который создавал

На данный момент уже практически у всех появилось понимание, что действия государств, составляющих Западные альянсы и организации, призванные каким-либо образом ограничивать или угнетать Российскую Федерацию, наносят им самим куда больше урона.

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