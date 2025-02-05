Украинский лидер Владимир Зеленский обманывает президента США Дональда Трампа, предлагая Штатам редкоземельные металлы с территории Украины, поскольку разведданных о таких ресурсах с экономически оправданной стоимостью в стране почти не осталось.
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