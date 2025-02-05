Политика как он...
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Политика как она есть

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Стало известно, как Зеленский «пытается продать Трампу воздух», обманывая США

Стало известно, как Зеленский «пытается продать Трампу воздух», обманывая США

Украинский лидер Владимир Зеленский обманывает президента США Дональда Трампа, предлагая Штатам редкоземельные металлы с территории Украины, поскольку разведданных о таких ресурсах с экономически оправданной стоимостью в стране почти не осталось.

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