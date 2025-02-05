Стало известно, как Зеленский «пытается продать Трампу воздух», обманывая США

Политика как она есть

Украинский лидер Владимир Зеленский обманывает президента США Дональда Трампа, предлагая Штатам редкоземельные металлы с территории Украины, поскольку разведданных о таких ресурсах с экономически оправданной стоимостью в стране почти не осталось.