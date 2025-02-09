Командир штурмовиков рассказал о финальном бое за Дзержинск

Командир штурмового отряда 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии группировки «Центр» подполковник Иван Шульга выступил с заявлением, что финальный штурм последних укрепрайонов ВСУ в Дзержинске в ДНР был внезапно проведен российскими штурмовиками на четырех БМП.