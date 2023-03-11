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Экс-разведчик США Риттер: летом Украину ждёт окончательное поражение

Экс-разведчик США Риттер: летом Украину ждёт окончательное поражение

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что летом у Украины закончатся боеприпасы и это приведёт к их окончательному поражению.

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