ВМС Эстонии намерены «принимать меры» против угрожающих инфраструктуре в Балтийском море судов Эстония приняла решение «принимать меры» против судов, угрожающих инфраструктуре в Балтийском море.
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ВМС Эстонии намерены «принимать меры» против угрожающих инфраструктуре в Балтийском море судов Эстония приняла решение «принимать меры» против судов, угрожающих инфраструктуре в Балтийском море.
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