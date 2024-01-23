Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 163 подписчика

ЕС не на шутку разозлил Азербайджан из-за Армении: "Язык угроз не пройдёт"

ЕС не на шутку разозлил Азербайджан из-за Армении: "Язык угроз не пройдёт"

Айхан Гаджизаде обвинил Жозепа Борреля в разжигании агрессивной политики против Азербайджана22 января верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в Европе обеспокоены претензиями Ильхама Алиева на территории Армении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх