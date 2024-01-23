ЕС не на шутку разозлил Азербайджан из-за Армении: "Язык угроз не пройдёт"

Айхан Гаджизаде обвинил Жозепа Борреля в разжигании агрессивной политики против Азербайджана22 января верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в Европе обеспокоены претензиями Ильхама Алиева на территории Армении.
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