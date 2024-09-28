День работника атомной промышленности отмечают в России

Профессиональный праздник 28 сентября отмечают работники атомной промышленности. В этой сфере трудятся сотни тысяч специалистов, которые создают ядерный щит страны, обеспечивают светом и теплом города и делятся передовыми технологиями с коллегами за рубежом.